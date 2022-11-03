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WhatsApp'da 'çevrim içi' gözükmeye son: Kullanıcıların kafası karışık

WhatsApp'da 'çevrim içi' gözükmeye son: Kullanıcıların kafası karışık
WhatsApp'da 'çevrim içi' gözükmeye son: Kullanıcıların kafası karışık

Milyarlarca kullanıcısı olan haberleşme ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelen güncelleme ile kullanıcılar artık “çevrim içi” gözükmeyi kapatabilecek. Gelen bu özellik kimi kullanıcıyı memnun ederken, kimi kullanıcıyı da rahatsız etti.

Milyarlarca insan tarafından kullanılan Meta Şirketi'ne ait WhatsApp'a yeni bir güncelleme geldi. Gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık “çevrim içi” görünme özelliğini dilerlerse kapatabilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek. Aynı zamanda hayalet mod olarak da bilinen özellik sayesinde kullanıcılar çevrim içi gözükebileceği kişileri seçebilecek. Gelen bu özellik kimi kullanıcıyı memnun ederken, kimi kullanıcıyı ise rahatsız etti. Güven problemi oluşturabileceğinden tedirgin olan kullanıcıların ise kafası karışık.

Doğukan Gürel - Sadettin Aliusta

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