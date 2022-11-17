İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

WhatsApp'ın yeni özelliği devreye girdi!

WhatsApp'ın yeni özelliği devreye girdi!
WhatsApp'ın yeni özelliği devreye girdi!

Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp yeni uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a anket uygulaması özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde kişilerarası veya dahil olduğunuz gruplar üzerinden anket oluşturup paylaşım yapabileceksiniz.

WhatsApp Anket Özelliği Nasıl Kullanılır?

Mesaj yazma kısmına gelip ataç simgesine tıkladıktan sonra anket seçeneğine basıın. Karşınıza çıkan anket oluşturma seçeneğinden soru sorma kısmına gelerek oluşturacağınız soruları belirleyebilir seçenekler kısmından da almak istediğiniz cevapları ekleyebilirsiniz. 

Cem Radış

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.