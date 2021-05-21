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WhatsApp'tan Türkiye kararı! Tepki çeken güncelleme için geri adım

WhatsApp'tan Türkiye kararı! Tepki çeken güncelleme için geri adım
WhatsApp'tan Türkiye kararı! Tepki çeken güncelleme için geri adım

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ın güncellemesi onaylayanlar dahil yürürlüğe girmeyecek.

Rekabet Kurumu:"WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı. Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

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