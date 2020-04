WHO'dan Trump'a fon tepkisi: 'Karardan üzüntü duyuyoruz'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ayrılan fonu durdurma kararından üzüntü duyduğunu belirtti. Ghebreyesus, WHO ve ABD'nin uzun süredir ortak olduğunu vurgulayarak gelecekte durumun böyle olacağını ümit ettiğini dile getirdi. Ghebreyesus, "ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün uzun süredir devam eden cömert bir dostu. Umarız öyle olmaya devam eder. ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne fon sağlamayı durdurma kararından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Ghebreyesus, örgütün Trump'ın kararından sonra ortaya çıkan kayıpları değerlendireceğini ve diğer ortaklarla görüşerek ortaya çıkan finans boşluğu doldurmaya çalışacaklarını da açıkladı. Ghebreyesus ayrıca WHO'nun, Trump'ın aldığı karar için "kötü bir zaman" olduğu düşüncesini yineledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Korona Virüs Özel Temsilcisi David Nabarro ise Trump'a seslenerek, "Bu süreçte fonu geri çekeceğinizi açıklamanız veya WHO hakkında yorumlar yapmanızın, sadece WHO'yu etkilemeyeceğini hatırlayın. Bu durum şu anda dünyadaki tüm halkların sağlığını ilgilendiriyor. Dünyadaki her kişi şu anda bir halk sağlığı çalışanı. Herkes sorumluluk almış durumda. Herkes bir şeyleri feda ediyor. Bu doğru zaman değil" ifadelerini kullandı.

Pelosi: "Karara itiraz edeceğiz"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Başkan Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) fonları kesmesinin yasa dışı olduğunu iddia etti. Pelosi, "Başkanın, korona virüs pandemisine karşı küresel mücadeleye öncülük etmesi nedeniyle WHO'ya finansmanı durdurması anlamsız. Bu karar tehlikelidir ve yasa dışıdır" diyerek hızlı bir şekilde karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunun olduğunu ve en başta örgütün dünyayı yanılttığını bir kez daha üstüne basarak tekrarlamıştı. Trump, WHO ile ilgili olarak, "Çin ve diğer ülkelere seyahat yasağına karşı çıkmak felaket bir karardı" ifadesini kullanarak kendi kararı binlerce hayatı kurtarırken WHO'nun dünya çapında görülen vakaları 20 katına çıkardığını belirtmişti. "Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı verdim. Herkes orada neler döndüğünü çok iyi biliyor" diyen Trump, bu kararı alırken yönetiminin, WHO'nun Covid-19 salgını konusundaki ihmalini ve neleri örtbas ettiklerinin çok iyi değerlendirdiğini söylemişti.

Serkan Bayar