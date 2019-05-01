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Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası

Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası
Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası

Wikileaks kurucusu Julian Assange kefalet şartlarını ihlal ettiği için İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği için başkent Londra'da çıkarıldığı Southwark Crown Mahkemesi tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Ekvador'un İngiltere büyükelçiliğinde tutuklandıktan sonra Kefalet Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunan 47 yaşındaki Assange, reddettiği cinsel taciz iddiaları üzerine İsveç'e iadesini önlemek için 2012 yılında büyükelçiliğe sığınmıştı.

Mahkemede okunan bir mektupta Assange kendisini zor şartlarla mücadele ederken bulduğunu ifade etti. Assange mahkemede, kendilerine saygısızlık ettiğini düşünen herkesten özür dilediğini söyleyerek, "O zaman benim için en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım, ya da o zaman yapabileceğim şeylerin en iyisiydi" dedi. 

Assange şimdi ABD federal komplo suçlamalarıyla karşı karşıya. Assange, ssange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. İngiltere, belgelerin sızdırılmasında eski ABD istihbarat analisti Chelsea Manning ile iş birliği yaptığı iddialara cevaben Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Assange suçlu bulunduğu takdirde ABD hapishanesinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.  

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