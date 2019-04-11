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Wikileaks'in kurucusu Assange gözaltında

Wikileaks'in kurucusu Assange gözaltında
Wikileaks'in kurucusu Assange gözaltında

Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın diplomatik dokunulmazlık hakkını geri çektiğini açıkladı. Assange, son 7 yıldır kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarıldı.
Tahliyenin ardından gelen resmi olmayan açıklamalarda, Assange'ın İngiliz makamlarına teslim edileceği bildirildi. Ekvador açıklamaları reddederek koruma statüsünden çıkarmaya niyeti olmadığını açıklamıştı ancak kaynaklar Assange'ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını bildirdi.  

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