Willian Arao: 'Taraftarlarla birlikte galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşı karşıya gediği Alanyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Wilian Arao basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının aldığı galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunun altını çizen Arao, “Takımımızın göstermiş olduğu azimden, mücadeleden dolayı çok mutluyum. Bizler açısından kolay bir maç değildi ama yaptığımız baskıyla oluşturduğumuz fırsatlarla şanslarla maçı daha kolay hale getirdik. Dolayısıyla almış olduğumuz sonuçtan çok mutluyum. Göstermiş olduğumuz azimden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarla bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz, dinleneceğiz sonrasında antrenmanlarımıza devam edip, çok daha iyi noktalara erişmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'nin Brezilya'yı hatırlamış olması mutlu etti”

30 yaşındaki futbolcu, Brezilya'nın bağımsızlığını ilan edişinin 100. yıl dönümü sebebiyle statta asılan pankartlarla ilgili "Biz Brezilyalılar için önemli bir gün. Bunu gördüğümüzde kendimizi mutlu hissettik. Fenerbahçe'nin bunu hatırlamış olması da mutlu etti. Stadımızda bunu göstermiş olmak güzeldi. Hem de sosyal medyada da paylaşmış oldu kulübümüzün. Mutlu olduk ama daha çok mutlu olduğumuz şey takımımızın galip gelmesiydi” ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz”

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisinin sorulması üzerine Arao, “Her derbinin önemi büyüktür. Ben de eğer oynarsam şimdiden kendimi heyecanlı hissettiğimi söylemeliyim. Büyük bir maç olacak. Her iki takım açısından da mücadele gücü yüksek bir maç olacak. Bizler de çok iyi bir maç ortaya çıkararak kazanmak istiyoruz” yorumunu yaptı.

Bora Akyol - Yunus Kılıç