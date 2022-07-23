Wingsuit sporcuları Koçak ile Toy'un şovu nefesleri kesti

Fethiye ilçesindeki Babadağ'da gerçekleştirilen etkinlikte wingsuit sporcuları Koçak ve Toy, yamaç paraşütü pilotları Ali Celebi ve Hasan Budaklı ile dağın bin 700 metredeki pistinden yamaç paraşütleriyle havalandı.

Bir süre sonra paraşütten atlayan ikili akrobasi pilotu Harun Kenesarı'nın kullandığı paraşütün sağ ve solundan yaklaşık 2 metrelik mesafe ile 200 kilometre hızla geçti.

Gösterinin ardından paraşütlerini açan ikili, Belcekız Plajı'na iniş gerçekleştirdi. Aksiyon kamerasıyla kayıt altına alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, izleyenlerin beğenisini topladı.

Babadağ Teleferik Genel Müdürlüğünü de yapan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, yaptığı açıklamada planladığı gösteriyi gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştığını ve çok farklı geri dönüşler aldığını dile getiren Koçak, “Babadağ, hava sporları için dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz bir ortam sunuyor. Hayal ettiğimiz gösterileri burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Yamaç paraşütü ile anılan Babadağ'ın farklı ekstrem hava sporlarına ne kadar uygun ve ilham verici bir yer olduğunu da gösteriyoruz. Video ile burayı ilk kez tanıyan birçok insana da ulaşmış olduk. Bugüne kadar yapılmamış farklı gösterileri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Murat Yalçın

