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Wipha tayfunu Vietnam'ı vurdu: 5 ölü

Wipha tayfunu Vietnam'ı vurdu: 5 ölü
Wipha tayfunu Vietnam'ı vurdu: 5 ölü

Asya ülkelerinden Vietnam’ın kuzeyini vuran Wipha tayfunu sebebiyle en az 5 kişi ölürken, 13 kişiden de haber alınamıyor.

Wipha tayfunu Vietnam’ı vurdu: 5 ölü - Tıkla İzle

Vietnam Tabii Afet Önleme Merkez Komisyonu tarafından yayınlanan ön raporda, ülkenin kuzey kesimin vuran Wipha tayfununda en az 5 kişinin öldüğü, yüzlerce evin zarar gördüğü, 13 kişiden de haber alınamadığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun fırtına tarafından tamamen tahrip edilen Quan Son kasabasından olduğu öğrenildi.

Wipha tayfununun Perşembe gecesi Ha Long Körfezi'nde bulunan UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Quang Ninh eyaletinde meydana geldiği hatırlatıldı. Tropikal yağmurların Pazar günü ulaştığı başkent Hanoi'de de pek çok su baskını ve taşkınlara neden oldu. Acil durumda kalan bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için 800 kadar askeri personel kuzeydoğu bölgesine kaydırıldı.
Öte yandan, toprak kayması ve taşkın olabileceği konusunda bölge halkı uyarıldı.  

Serkan Bayar

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