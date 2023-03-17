Workup Girişimcilik Programı'nın 11'inci dönemi başlıyor

Bugüne kadar Workup Agri dâhil 139 girişimin kabul edildiği ve 100 girişimin mezun olduğu Workup Girişimcilik Programı, Hackquarters yürütücülüğünde, İş Bankası ve iştirakleriyle iş birliği potansiyeli yüksek, ölçeklenmeye hazır 10 yeni girişimle 11'inci dönemini başlatıyor. Yeni döneme, sanattan lojistiğe, müşteri deneyiminden yapay zekâ platformuna, gayrimenkul dizaynından pazarlama teknolojilerine, sürdürülebilir enerjiden oyuna kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Artcomun, Droneqube, Getmobil, Heybooster, Homster, Mobiqu, Pivony, Quin AI, Ratic ve WeRover girişimleri katılıyor.

Programın hibrit olarak sürdürülen 10'uncu dönemi, Ocak ayında yapılan Demo Day etkinliği ile tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi dönem dönem fiziki olarak da buluşacak.

6 ay süren program, girişimlerin hızlanmalarına yardımcı oluyor

Bankanın ana desteği ile 2017 yılında başlatılan ve girişimcilerin hızlanmalarına yardımcı olan programın 11'inci döneminde girişimler, 6 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri ve ekosistem temsilcileri ile bir araya gelecek.

Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dâhil olacak girişimler, sunumlarının ardından Workup takımı ve mentorlarının değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

Çok yönlü destek veriliyor

Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri sunuluyor. Girişimlere bu süreçte ayrıca, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.

Workup girişimleri, program boyunca İş Bankası Girişimcilik Şubeleri'nin desteğinin yanı sıra, yerli ve global çok sayıda iş ortağının startup'lara yönelik çözüm ve hizmetleri için ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkına sahip oluyor.

Workup Programı 11'inci dönemine seçilen 10 girişim

Artcomun: Dijital platformda kullanıcıların 100 binlerce sanatçıya ulaşma, sanatçılar için ise eserlerini ücretsiz sergileme ve kişisel markasını inşa etme imkânı sunan pazaryeri. artcomun.com

Droneqube: Tarım İHA'larının otonom ilaçlama yapabilmesi için batarya değişimi ve pestisit dolumu yapan robotlu bir İHA istasyonu teknolojisi girişimi. metltd.net

Getmobil: Cep telefonu gibi elektronik cihazların yenileme süreçlerini kolaylaştıran, alım-satım süreçlerinde kapıdan teslimat ve anında ödeme gibi avantajlar sağlayan platform. getmobil.com

Heybooster: E-ticaret şirketlerinin temel performans metriklerini ve dijital pazarlama verilerini analiz ederek aksiyona yönelik iş planlarına dönüştüren yapay zekâ tabanlı yazılım. heybooster.ai

Homster: Kullanıcıların evlerini kendi zevklerine göre dijital ortamda dizayn ederek bilinçli ve güvenli satın alma kararları vermelerini sağlayan yapay zekâ destekli sanal tur platformu. homster.co

Mobiqu: Smart Box modeliyle teslimat hizmetlerini daha akıllı ve dijital hale getirerek iyileştiren yeni nesil teslimat kutusu girişimi. mobiqu.com

Pivony: Firmaların iç ve dış veri kaynaklarında yer alan müşteri söylemlerini ve yorumlarını yapay zekâ teknolojisiyle analiz ederek kolay ve hızlı bir şekilde iç görü oluşturmalarına olanak sağlayan platform. pivony.com

Quin AI: E-ticaret platformu ziyaretçilerinin satın alma eğilimlerini ve davranışlarını gerçek zamanlı tahminleme yöntemi ile analiz ederek kişiselleştirilmiş hizmet almalarını sağlayan yapay zekâ platformu. quinengine.com

Ratic: Birden çok oyunda kullanılabilir global oyun varlıklarının ve özelliklerinin entegrasyonunu süper uygulama yaklaşımıyla hızlandıran ve kolaylaştıran, oyun varlıklarını finans dünyasıyla bütünleştirmeyi hedefleyen girişim. ratic.io

Werover: Hidro enerji ve rüzgâr enerjisi santrallerinde yenilenebilir enerji varlıklarının sağlığı için 7/24 takip ve önleyici bakım odağında yapay zekâ, IoT ve robotik çözümleri sunan girişim. werover.com

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