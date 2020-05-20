Wuhan'da 8 günde 2 milyondan fazla korona testi yapıldı

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde uygulanan karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı. Wuhan Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, 76 gün boyunca karantina altında olan Wuhan'da 18 Mayıs'ta 467 bin 847, 19 Mayıs'ta ise 856 bin 128 bin kişiye korona testi uygulanmasının ardından kentte 12 Mayıs'tan bugüne kadar 2 milyondan fazla korona virüs testi yapıldığını duyurdu.

Wuhan'da yetkililerin yerel kaynaklı korona virüs vakası tespit etmesinin ardından geçtiğimiz hafta kent genelinde korona testlerine başlanmıştı.

Son yapılan açıklamaya göre dün yeni bir korona virüs vakası tespit edilmedi.