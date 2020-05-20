İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Wuhan'da 8 günde 2 milyondan fazla korona testi yapıldı

Wuhan'da 8 günde 2 milyondan fazla korona testi yapıldı
Wuhan'da 8 günde 2 milyondan fazla korona testi yapıldı

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan’da yerel kaynaklı korona virüs tespit edilmesinin ardından son 8 günde 2 milyondan fazla korona virüs testi yapıldı.

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde uygulanan karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı. Wuhan Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, 76 gün boyunca karantina altında olan Wuhan'da 18 Mayıs'ta 467 bin 847, 19 Mayıs'ta ise 856 bin 128 bin kişiye korona testi uygulanmasının ardından kentte 12 Mayıs'tan bugüne kadar 2 milyondan fazla korona virüs testi yapıldığını duyurdu.

Wuhan'da yetkililerin yerel kaynaklı korona virüs vakası tespit etmesinin ardından geçtiğimiz hafta kent genelinde korona testlerine başlanmıştı.

Son yapılan açıklamaya göre dün yeni bir korona virüs vakası tespit edilmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.