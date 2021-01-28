Wuhan'da zorunlu karantina süresi dolan DSÖ ekibi otelden ayrıldı

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman bir ekip, 14 Ocak'ta yeni tip korona virüsün (Covid-19) kökenini araştırmak üzere 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Çin'in Wuhan kentine gelmişti. Uluslararası uzmanlardan oluşan DSÖ ekibinin araştırmalara başlamadan önce girdiği iki haftalık zorunlu karantina süreci sona erdi. Araştırma ekibinden Peter Daszak sosyal medya hesabından otel odasında spor ekipmanlarının yer aldığı fotoğrafları ve çalışma masasını paylaşarak, “Son 2 haftadır saklandığım ‘spor salonuma' ve ‘ofisime' veda etmek biraz üzücü. Şimdi DSÖ ekibi ve Çinli meslektaşları ile işin bir sonraki aşamasına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilim adamları virüsün kökenini tespit edebilmek amacıyla çalışmalara başlamak için otelden çıkış yaparken, dünyanın gözü de Wuhan'daki araştırmalara çevrildi. Araştırmalar, Çinli yetkililer tarafından sunulan kanıtlar doğrultusunda yürütülecek. Karantinadayken video konferans yöntemi ile görüşmeler de gerçekleştiren ekibe Peter Ben Embarek liderlik ediyor.