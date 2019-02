Wyndham Hotels & Resorts EMEA bölgesinde büyümeye devam etti

Dünya çapında 80'in üzerinde ülkede yaklaşık 9 bin 200 oteli bulunan, otelcilik sektörünün önemli oyuncusu Wyndham Hotels & Resorts, Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki otel portföyünü genişletmeyi sürdürdü. Wyndham Hotels & Resorts, pazardaki varlığını geçen yılda da artırarak büyük şehirlerde ve Anadolu'daki hızla gelişen bölgelerde 13 yeni otel açtı. Şirket, Ankara, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir (Tire), İzmit, Niğde, Ordu (Ünye), Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon (Vakfıkebir) gibi bölgelerde açtığı yeni otellerle Türkiye'deki toplam otel sayısını 76'ya yükseltti.

Wyndham Hotels & Resorts Orta ve Doğu Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Edwin Broers, "Türkiye, kültür, tarih, doğa ve yapılacak aktiviteler açısından adeta bir hazine ve her türlü ziyaretçiye sunabileceği bir şeyler var. Bu pazarda böylesine güçlü bir varlık ve marka temsiline sahip olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve varlığımızı daha da artırmak için ortaklarımızla sürekli görüşüyoruz. İster büyük ve canlı şehirlerde olsun, isterse gelişmekte olan bölgelerde olsun, insanların ziyaret ettiği her yerde onları ağırlayabileceğimiz bir otele sahip olmayı hedefliyoruz" dedi.

EMEA'da büyüdü

Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Almanya, Portekiz, Avusturya, Hollanda, Gürcistan ve Rusya gibi diğer önemli pazarlarda da büyüme kaydetti.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, "EMEA bölgesinde geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz çarpıcı büyümeyle gurur duyuyoruz. Bu büyüme, otelde konaklamayı herkes için mümkün kılma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım teşkil ediyor ve her çeşit ziyaretçinin, macera onları nereye sürüklerse sürüklesin portföyümüzdeki otellerden birinde konaklamasını olanaklı kılıyor. Geçtiğimiz yıl sergilediğimiz güçlü performans ve önümüzdeki dönem için beklediğimiz sağlam büyümeyle birlikte, EMEA'daki mevcut ve yeni pazarlardaki varlığımızı geliştirmek için çok büyük bir potansiyel görüyoruz" dedi.

Wyndham Hotels & Resorts'un Türkiye'deki portföyünde, Ramada by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham, Wyndham Grand, Hawthorn Suites by Wyndham, TRYP by Wyndham ve şirketle aynı adı taşıyan Wyndham markası gibi, ekonomi sınıfından üst sınıfa kadar uzanan geniş bir yelpazede markalar bulunuyor.