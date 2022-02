Wyndham'ın Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika'daki büyümesi ivme kazandı

95'e yakın ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts, yakın zamanda yaptığı bir dizi açılış ve 2022'de planladığı açılışlarla Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki varlığını genişletmeyi sürdürüyor.

Otel şirketinin büyümesi ve genişlemesi hakkında şu bilgiler verildi:

Şirket, 2021 yılında EMEA bölgesi genelinde 70'e yakın yeni otel projesine imza attı ve bir dizi önemli açılış gerçekleştirdi. Şirket buna ek olarak, seyahat üzerindeki kısıtlamaların devam ettiği bir ortamda EMEA genelindeki otel ortaklarının değişken talep koşullarına yanıt verebilmeleri ve yenilikçi çözümler üretebilmeleri için onları destekleyecek ve güçlendirecek, çok yönlü girişimler hayata geçirdi.

Şirket, Avrupa'da 300'den fazla otelin dahil olduğu portföyüne, gözde ziyaret noktalarında bulunan ve iş seyahatiyle tatili birleştirmek isteyen misafirler için zengin olanaklar sunan 12 resort otel ekledi. Bu oteller arasında, Türkiye'nin Ege kıyısı, İspanya'da Costa del Sol ve Tenerife adası, Birleşik Krallık ve Avusturya Alpleri'nin sakin ve kırsal bölgelerinde yer alanlar da bulunuyor.

Üst segmentteki Dolce Hotels and Resorts by Wyndham markasının Danimarka'nın Kopenhag ve Odense şehirlerinde açılan şık oteller ile genişlemesi de, şirketin Avrupa'nın önemli şehirlerindeki büyüme çizgisinin birer parçası oldu. Bunun yanı sıra Budapeşte, Bükreş, Selanik, Brüksel, Manchester ve Sheffield'da bulunan bazı otellerin Trademark Collection by Wyndham markasına katılmasıyla bu marka da genişlemeyi sürdürdü.

Şirket, Türkiye'de de büyümeye devam etti ve tesis sayısı bazında ülkedeki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu daha da güçlendirdi. Yeni açılışlarla Türkiye'deki otel sayısı 90'a yaklaşan şirket, ekonomi segmentindeki Days Hotel by Wyndham markasını da İstanbul ve Ankara'da yaptığı açılışlarla Türkiye pazarıyla buluşturdu.

Şirket, Orta Doğu'da ise, uzun zamandır beklenen Expo 2020 fuarının resmi açılışını yapan Dubai'ye yeni konaklama olanakları kazandırdı. Howard Johnson by Wyndham ve Ramada by Wyndham markaları altında yapılan yeni açılışların yanı sıra, La Quinta by Wyndham ve Days Inn by Wyndham markaları da 2021 yılında ilk kez bu pazarla buluştu. Şirket, aynı zamanda Umman'ın gözde bir ziyaret noktasında açtığı, deniz kenarındaki resort oteli Wyndham Garden Salalah Mirbat ile bu ülkedeki tatil odaklı hizmet çeşitliliğini de genişletti.

Şirket, zengin bir kültüre sahip olan Jaipur, Varanasi, Mohali ve Udaipur'da Ramada by Wyndham, Howard Johnson by Wyndham ve üst segmentteki Wyndham markaları altında açtığı otellerle, Hindistan pazarında 50 otel sayısına ulaştı. Bu açılışlar, şirketin 8'i 2022 yılında açılması beklenen yaklaşık 30 oteli kapsayan proje stokuna sahip olduğu Hindistan alt kıtasındaki büyüme kararlılığının bir parçasını oluşturuyor.

Ramada by Wyndham markasının Gürcistan (Tiflis), Birleşik Krallık (Cheltenham), Romanya (Targu Jiu) ve daha pek çok noktayı kapsayan geniş bir coğrafyada açılan 18 yeni otel ile genişlemeye devam etmesi de, EMEA bölgesinde şirket açısından öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “Seyahat sektörünün karşılaştığı tüm zorluklar ve aksamalara rağmen şirketimizin EMEA bölgesinde imza attığı başarılarla gurur duyuyoruz. Verimli ortaklıklarımızı güçlendirmeye, yeni ve heyecan verici ziyaret noktalarını portföyümüze eklemeye ve markalarımızın erişimini genişletmeye odaklanıyoruz. Büyümeye devam etmemiz, otel ortaklarımızın dayanıklılığının ve şirketimizin onlara vaat ettiği ve kattığı değerin bir kanıtıdır. Misafirlerimize daha da çok sayıda, heyecan verici otellerde konaklama sunabilmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. EMEA genelindeki ortaklarımız ve ekiplerimizle birlikte, çalışmalarımızı 2022 yılı ve sonrasında da sürdürmeyi heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Otel şirketinin 2022'de gerçekleştirmeyi planladığı açılışlardan bazıları şöyle açıklandı:

Şirket, Türkiye'de İstanbul, Rize, Batman ve daha fazla noktada Ramada by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham ve Days Hotel by Wyndham markaları altında açılışlar yapacak.

Şirket, bu ay açılması beklenen Wyndham Wroclaw Old Town ile Polonya pazarına ilk kez adım atacak. Şehrin gözde ziyaret noktalarına yakın ve merkezi bir konuma sahip olan bu otelin, 205 şık misafir odası ve zengin olanakları bulunacak.

Almanya'nın Münih şehrinde, şehrin iş merkezinde bulunan Wyndham Garden Munich Messe'nin 267 modern misafir odası bulunuyor ve şirketin Münih'te ekonomiden üst segmente kadar çeşitli kategorilerde 11 otelin bulunduğu portföyüne katılıyor.

Almanya'da Super 8 by Wyndhammarkası da büyümeyi sürdürecek ve marka altındaki 10'uncu otelin, Haziran ayında Koblenz şehrinde GS Star ortaklığı ile hayata geçmesi bekleniyor.

Şirket, TRYP by Wyndham markasını, Korfu adasında açacağı şık bir otel ile Yunanistan pazarıyla buluşturacak. Nisan ayında açılması beklenen TRYP by Wyndham Corfu Dassia'nın 48 odası, modern bir iç tasarımı ve yeşil bahçeleri bulunacak.

Şirket, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'da da büyümeye devam edecek. Gürcistan'da yeni inşa edilen Grigoleti Beach Resort, Trademark Collection by Wyndham markası altında bu pazarda açılan ilk otel olacak.

Şirket, Katar'da 278 odalı Wyndham Grand Doha West Bay Beach ve Suudi Arabistan'daki iki açılışla Ortadoğu'da da büyümeyi sürdürecek.

Himalayaların güzel manzaralarını sunan Ramada by Wyndham Gangtok Hotel & Golden Casino'nun ve Hindistan'ın en işlek ikinci havalimanına kolayca erişim imkanı sağlayan bir noktada misafirlerine konforlu konaklama imkanı sunan 300 odalı Ramada Plaza by Wyndham Mumbai Sahar'ın açılışıyla, şirketin bu ülkedeki büyümesi de devam edecek.

Şirket, 2021 yılında EMEA'daki otel ortaklarının pandeminin etkilerinin üstesinden gelmesine destek olmak amacıyla, teknoloji uzmanı OTA Insight iş birliğinde hayata geçirilen yeni gelir yönetimi araçları da dahil olmak üzere bir dizi yeni girişim başlattı. Şirket aynı zamanda, EMEA genelindeki otel ortaklarının ekip üyeleri yetiştirmelerine, birlikte çalışmaya olan ilgilerini artırmalarına ve ekipte kalmalarını sağlamalarına yönelik olarak, eğitim oturumları, podcastler, videolar ve daha pek çok kaynağı içeren yeni bir katılım programını da hayata geçirdi.

Şirketin EMEA ve dünyanın her yerindeki otelleri, dünya genelinde 50 binin üzerinde otel, tatil köyü ve tatil kiralama tesisinin dahil olduğu, dünyanın en cömert otel ödül programlarından biri olan Wyndham Rewards kapsamında yer alıyor.