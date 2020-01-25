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Xi Jingping'den korkutan açıklama: 'Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor'

Xi Jingping'den korkutan açıklama: 'Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor'
Xi Jingping'den korkutan açıklama: 'Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor ve ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" açıklamasında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleriyle koronavirüs konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda hastalıkla mücadele etmek için alınan önlemlerden bahsedilirken, Jinping konuya ilişkin, “Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor. Ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" dedi.

Öte yandan Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleri üzerinden Çin halkına seslenerek, “Bize güvenmeniz, birlikte çalışmanız, bilimsel önlemelere saygı göstermeniz, ilaçların doğru kullanımı ve belirli politikalarla elbette bu savaşı kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Serkan Bayar
 

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