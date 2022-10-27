Xi Jinping: 'ABD ile çalışmaya istekliyiz'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Ulusal Komitesinin gerçekleştirdiği ABD-Çin ilişkileri etkinliğinde iki ülke ilişkilerine değindi. Xi Jinping, “Büyük güçler olarak Çin ile ABD arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, küresel istikrar ve kesinliğin artırılmasına ve dünya barışı ve kalkınmasının desteklenmesine yardımcı olacaktır” dedi. Xi, ilişkileri güçlendirmenin sadece her iki ülke için de iyi olmayacağını aynı zamanda dünyaya da fayda sağlayacağını vurgulayarak "Karşılıklı saygı göstermek, barış içinde bir arada yaşamak ve yeni dönemde geçinmenin yollarını bulmak için ABD ile çalışmaya istekliyiz" dedi.

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