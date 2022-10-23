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Xi, üçüncü kez ÇKP'nin lideri seçildi

Xi, üçüncü kez ÇKP'nin lideri seçildi
Xi, üçüncü kez ÇKP'nin lideri seçildi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin başkent Pekin’de düzenlenen toplantısında, yeniden Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin dün sona ermesinin ardından ÇKP 20. Merkez Komitesi ilk Genel Kurul toplantısını düzenledi. Siyasi Büro (Politbüro) ve Siyasi Büro Daimi Komitesi üyelerinin seçildiği toplantıda, 69 yaşındaki Xi Jinping, 3. kez Genel Sekreter oldu. ÇKP Merkez Komitesi'nin 203 üyesi ve 168 yedek üyesinin katıldığı toplantıda, Xi Jinping ayrıca Çin ordusunun en üst pozisyonu olan ÇKP Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığı görevine de 3. kez getirildi.

Cenk Özkömür
 

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