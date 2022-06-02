XONE Design'da ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'nin seramik, cam ve çimento sektörlerindeki ihracat başarısında önemli bir yer tutan tasarım gücünün gelişmesine katkı sunmak üzere Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 3'üncüsü düzenlenen XONE Design programında ödüller sahiplerini buldu. Seramik, cam, çimento sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların XONE Design Award, profesyoneller ve öğrencilerin ise XONE Design Competition kategorisinde katıldığı programın kapanış töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da törene video mesaj gönderdi.

“Sektörlerimizi geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açmayı hedefliyoruz”

Ürettikleri katma değer açısından Türkiye'nin en önemli sanayi kolları arasında yer alan seramik, cam ve çimento sektörlerinin başarısında tasarımın önemine dikkat çeken ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Bu üç sektörümüz üretim ve tasarımdaki gücümüz sayesinde ülkemizin katma değeri yüksek ihracatına büyük katkı sunuyor. Türk tasarımları hepimiz için övünç kaynağı olurken, geçmiş yıllarda ihracat gerçekleştiremediğimiz ülkelerde dahi pazar payımızın artmasını sağlıyor. İki binin üzerinde üyesi bulunan, tek ve koordinatör ihracatçı birliği olarak, tasarımlarımızı geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açma stratejimiz doğrultusunda düzenlediğimiz ödül töreni ile bu gücümüzü bir kez daha gösterdik” dedi.

“Ödül törenini uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz”

Önümüzdeki yıllarda XONE Design'ı uluslararası katılıma açık bir yarışma ve ödül programına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Çenesiz, “Yalnızca üç programda geldiğimiz nokta, bizi XONE Design'ı uluslararası arenaya taşıyabileceğimizi gösterdi. Mevcut kategorilerimize yenilerini ekleyerek, çok daha geniş kapsamlı, uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyon düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu hayali; tasarımın gücüne inanan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar geliştirmeye odaklanan tasarımcılarımızla birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Seramik, cam ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren tüm kurumların başvurduğu XONE Design Award'ın Christina Bardelli, Gülay Gamze Güven, Mehmet Tüzüm Kızılcan, Aslı Özbay ve Ali Osman Öztürk'ten oluşan jürisi, dokuz tasarımı ödüle layık buldu. Törende, ödül kazanan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Ege Vitrifiye, ISVEA, Kaleseramik, Matel - Serel Seramik, NG Kütahya, Seranit, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Yorglass'a sertifikaları takdim edildi.

XONE Design Competition ise öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Onurcan Çakır, Yelin Evcen, Hasan Demir Obuz, Felekşan Onar ve Enis Öncüoğlu'nun jüri üyesi olduğu profesyonel kategorisinde yedi ürün ‘Platinum' derece aldı. Bu kategoride toplam 29 ürün ödüle layık görüldü.