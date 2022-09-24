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Ya Gang Luo: 'Fizik tedavi ve akupunktur önemli'

Ya Gang Luo: 'Fizik tedavi ve akupunktur önemli'
Ya Gang Luo: 'Fizik tedavi ve akupunktur önemli'

Çinli doktor Ya Gang Luo, sporcu sağlığı üzerine soruları yanıtladı. Luo, sporcu sakatlanmalarının çoğunlukla tendonlarda yırtılma ve kemiklerde ayrılma gibi başlıca yaşanan sakatlıklar olduğunu söylerken, sakatlık sonrası tedavi yöntemleri olarak Çin’de masaj ve akupunktur yöntemlerinin kullanıldığını ifade etti.

Ya Gang Luo: 'Fizik tedavi ve akupunktur önemli' - Tıkla İzle

Çinli doktor Ya Gang Luo, İhlas Haber Ajansı'na sporcu sağlığı ve sakatlık sonrası tedaviler üzerine açıklamalarda bulundu. Ya Gang Luo, özellikle fizik tedavi ve akupunkturun Çin'de tedavilerde çok önemli bir yöntem olduğunu ifade etti.

Konuşmalarından önemli satır başları...

  • “Fizik tedavi ve akupunktur önemli bir etken”
  • “Çin'de ginseng ve Goji Berry gibi bitkiler çay gibi içiliyor ve çorbaları yapılıyor”
  • “Kadınların 30 yaşından sonra, erkeklerin 35 yaşında sonra kullanmaları gerekiyor”
     

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