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Ya o silah Müslüman birinin elinde olsaydı...

Ya o silah Müslüman birinin elinde olsaydı...
Ya o silah Müslüman birinin elinde olsaydı...

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin şehit olduğu, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardında bu ülkeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi.

Sultan Akten
YENİ ZELANDA

Christchurch şehrindeki hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, ardından vahşetin yaşandığı Nur Camisi'ne geçti. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten polislerden bilgi alan Oktay ve Çavuşoğlu, cami önüne şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, terörün dini, dili, ırkı coğrafyası olmadığını vurgulayarak, “Şimdi terörist demeye bile dili varmayanlar için bunu özellikle söylüyorum; bu silah şöyle veya böyle bir Müslüman, adı Müslüman olan birisinin elinde olsaydı bugün dünyada kopan fırtınayı siz düşünesiniz. Biz buradan bu sesi bir kez daha hem de olayın olduğu yerden bütün dünyaya bir kez daha iletmek istiyoruz. Terör her yeri ve herkesi vurabilecek bir bela. Dolayısıyla bu belaya da ortak bir şekilde cevap vermek, ortak bir dil kullanmak son derece önemli” diye konuştu.
Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile görüştü. Oktay burada da “Planlı bir şekilde gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bu saldırının arkasındaki tüm failler ve odaklar ortaya çıkarılmalıdır” açıklamasında bulundu.

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