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Yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde, yaban domuzuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Damrık'ın (32) kullandığı 43 ABT 239 plakalı aracın, seyir halindeyken önüne çıkan yaban domuzuna çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Araç içinde yolcu olan Erdoğan Damrık (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içindeki Ayşe Damrık (32) ve Hatice Damrık (36) isimli şahıslar yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Erdoğan Damrık, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna, yaralılar Ayşe Damrık ve Hatce Damrık ise ilk müdahalelerinden sonra, aynı hastanede acil servise kaldırıldı.

Mehmet Emin İncekulak
 

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