İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban keçileri Munzur dağlarına güzellik katıyor

Yaban keçileri Munzur dağlarına güzellik katıyor
Yaban keçileri Munzur dağlarına güzellik katıyor

Erzincan’da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Yaban keçileri Munzur dağlarına güzellik katıyor - Tıkla İzle

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Zorlu kış şartlarını geride bırakan dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde karların erimesiyle otlakların yeşerdiği yaylalarda beslenirken objektife yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Murat Aydemir

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.