İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaban keçilerinin envanteri çıkartılıyor

Yaban keçilerinin envanteri çıkartılıyor
Yaban keçilerinin envanteri çıkartılıyor

Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatının önemli unsurlarından birisi olan yaban keçilerinin envanterini çıkartıyor.

Yaban keçilerinin envanteri çıkartılıyor - Tıkla İzle

Yaban keçilerinin sayımını yapmak için geceden yola çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte rakımı yüksek dağlık bölgelere ulaşıyor.

Yaban keçilerinin bulunduğu bölgeye yakın yerde araçlarını park edip, ateş yakan ekipler kahvaltılarını burada yapıyor. Gün ağarınca yaban keçileri ekipler tarafından sayılma başlıyor. Yaban keçilerinin envanteri ve popülasyonunu belirlemek için dürbünler ile kilometrelerce uzaktaki keçilerin yaşını, cinsiyetini ve bölgesini belirliyor. Ekipler zorlu kış şartlarına aldırış etmeden bir bölgeden başka bölgeye geçerek, karlı bölgelerde de sayımlara devam ediyor. Bir hafta sürecek olan Adıyaman'da ki yaban keçilerinin envanter çalışmasıyla erkek ve dişi keçilerin sayıları yaşlarıyla birlikte belirlenecek.

Adıyaman'da yaban keçilerinin yaşadığı Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Akçalı ve Sincik Şahkolu sahalarında önceki yıllarda yapılan sayımlarda yaban keçisi sayısının 3 binin üzerinde olduğu biliniyor.

Ahmet Arslantaş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.