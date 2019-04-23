Yabancı öğrenciler şehitler için 600 fidan dikti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle; Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi İl Başkanlığı ve Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla kampta düzenlenen etkinliğe yabancı öğrenciler de katıldı. Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı'nda yapılan ve gün boyu devam eden etkinliklerde keyif dolu anlar geçiren minikler; şarkılar eşliğinde eğlendi, bol bol oyun oynadı. 300 yabancı öğrencinin katıldığı programda, şehitler de unutulmadı. Minikler, 300 şehit için ormanlık alana 600 fidan dikti. Türk bayraklarını ve ay-yıldızlı balonları bir an olsun ellerinden bırakmayan öğrenciler, düzenlenen organizasyon sebebiyle, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.

“300 şehidimiz adına 600 tane fidan diktik”

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm çocukların bayramını kutlayarak, “Türk Kızılayı Eskişehir Şubemiz, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün ortak olarak düzenlemiş olduğu bir organizasyonla bir araya geldik. Bugünkü etkinliğe yaklaşık 300 öğrenci kardeşimiz katıldı. Hepsi yabancı öğrencilerden oluşuyor. Iraklı Türkmenlerden, Suriyeli kardeşlerimizden, Afganistanlı kardeşlerimizden, İranlı kardeşlerimizden, her milletten öğrenci kardeşlerimiz bugün bizimle beraber. Günümüz oldukça hızlı ve eğlenceli geçti. Çocukların da mutlu olduğu, güzel bir etkinlik oldu. Hasırca Gençlik Kampındayız. 300 şehidimiz adına 600 tane fidan diktik. Daha sonra Kızılay Şube Başkanlığımızın çok güzel etkinlikleri oldu. Bu birlik ve beraberliğimizin devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi İl Başkanı Egemen Temizsoy da 23 Nisan tarihinin tüm çocuklara bir armağan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Burada Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz ve ve Eskişehir İl ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz ile beraber, ülkemizde bulunan yerli ve yabancı çocuklarımızla bu bayramımızı kutluyoruz. Bu bayramın dünyada da şöyle bir özelliği var; dünyada çocuklara ait olan tek bayram. Biz de bunu Eskişehir'deki kurumlarımız ve Eskişehir Kızılay Şubesi olarak çocuklarımız ile beraber son derece mutlu ve gururlu bir şekilde kutluyoruz.”

Murathan Yıldırım - Moshiur Rahman