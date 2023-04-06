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Yabancı plakalı araç, tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Yabancı plakalı araç, tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı
Yabancı plakalı araç, tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Tekirdağ-Malkara yolunda Fransa uyruklu vatandaşın hakimiyetindeki araç, arkadan çarptığı tıra ok gibi saplanırken, aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun 41. kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu G.L. idaresindeki AJ-204-DW Fransız plakalı araç, önünde seyir halinde olan M.O.'nun kullandığı 59 AGN 856 plakalı tıra arkadan çarparak araca ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü G.L. araçta sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü şehir hastanesine kaldırıldı.

Erdi Kuru

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