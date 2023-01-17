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Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar

Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar
Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar

Başakşehir'de bir grup çakarlı araç ile trafikte makas atıp, drift yaptı. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler o anları sosyal medyadan paylaştı.

Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar - Tıkla İzle

Başakşehir'de bir grup çakarlı olan yabancı plakalı araç ile trafikte adeta terör estirdi. Dirift atıp makas atan grup, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atılar. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler o anları sosyal medyadan paylaştı. Şahısların kim olduğu henüz bilinmezken, video, sosyal medyada çok konuşulanlar arasında oldu.

Batuhan Toprak

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