Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4 bin 200'e çıkıp mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar 6 saatlik bir tırmanıştan sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmanın heyecanını yaşadı.

Merve Gökbakan



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