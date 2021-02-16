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Yabancı uyruklu 2 grup sopa ve zincirlerle birbirlerine saldırdı

Yabancı uyruklu 2 grup sopa ve zincirlerle birbirlerine saldırdı
Yabancı uyruklu 2 grup sopa ve zincirlerle birbirlerine saldırdı

Kayseri’de yaşayan yabancı uyruklu 2 grup arasında sopalı ve zincirli kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 grup birbirine sopa ve zincirlerle saldırdı. Acımasızca birlerine vuran iki grubun kavgası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde minibüsünden inerek kavgaya karışan bir şahsın zaman zaman minibüsüne binerek diğer gruptakilerin üzerine sürdüğü ve diğer gruptakilerin de minibüsün camına vurarak kırmak istediği görüldü. Sürücünün minibüs ile olay yerinden ayrılmasından sonra kavga sona erdi.

Erhan Kan
 

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