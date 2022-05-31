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Yabancı uyruklu ailenin evi alev topuna döndü

Yabancı uyruklu ailenin evi alev topuna döndü
Yabancı uyruklu ailenin evi alev topuna döndü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Dere 3. Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle yabancı uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı evde büyük çaplı yangın çıktı. Yangını fark eden kadın ve çocukları apar topar dışarı kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, başka binalara sıçramadan söndürdü.
Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen kadın ve çocukları olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Hüseyin Tayyar
 

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