İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti

Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti
Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti

Aksaray'da çocuğunun Kızılay'dan aldığı yardım parasını eşini ve çocuğunu darp ederek almak isteyen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hudadat M. (52) isimli şahıs oğlu Amir Husseyin M.'ye (12) Kızılay tarafından verilen yardım parasını öğrenince sokak ortasında eşi Nikbak M.'nin (39) elinden parayı almak istedi. Kadın ve çocuğu direnince adam önce çocuğunu sonra da eşini darp etti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşini ve çocuğunu darp eden babayı gözaltına alırken, aile ifadeleri alınmak için Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yavuz Akkan - Yasin Can
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.