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Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri yumruk yumruğa kavga etti

Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri yumruk yumruğa kavga etti
Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri yumruk yumruğa kavga etti

Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirine saldırırken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, sakin" dediği görüldü. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri yumruk yumruğa kavga etti - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yaşandı. İddialara göre yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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