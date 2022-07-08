Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri yumruk yumruğa kavga etti

Olay, geçtiğimiz gün Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yaşandı. İddialara göre yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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