Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Olay, dün Esenyurt Akkoza Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir rezidansın önünde bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kadınlar, ilerleyen dakikalarda saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Dakikalarca süren kavga anları çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle son bulurken, o dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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