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Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü

Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü
Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü

Denizli’de yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, T.N., isimli şahıs aynı evde kaldığı yabancı uyruklu 2 arkadaşı ile tartıştı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda T.N., iddialara göre bıçakla arkadaşlarının odasına girip birinin boğazını keserek diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Şahıs ardından sabah saatlerinde üstü kanlar içinde karakola giderek cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu.

T.N.'nin beyanı üzerine olay yerine giden ekipler evdeki iki kişiyi yataklarında ölü halde buldu. Ardından evde incelemeler yapan ekipler kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cenazelerini otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Semih Can Yılmaz - Hüseyin Kaplan

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