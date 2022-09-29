Yabancı uyruklu şahıs yol ortasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Yalçın



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