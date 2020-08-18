Yabancı uyruklu şahsın sokak ortasında vurulma anı kamerada

Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde 16 Ağustos saat 23.10 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu yabancı uyruklu Abdulkader Daoud (21) isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın 40 yaşındaki Metin G. tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile 17 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıs aynı gün “Kasten Öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdulkader Daoud isimli şahsın vurulma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.