Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kameraya yansıdı

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. Ocak ayında Arifiye ilçesinde D-650 karayolu terminal mevkinde yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanmıştı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Yaşanan trafik kazası Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızlı gelen otobüsün dönüş yapacak olan tıra arkadan çarpması gözüküyor.

Öte yandan bir diğer kaza ise Serdivan ilçesi Serdivan Caddesi üzerinde meydana geldi. İkinci kazada otomobilin kapısını dikkatsizce açan sürücü otomobil kapısını motosikletli gençlere vurması gözüküyor.

Orkun Kaya - Remzi Şimşek