Yabancılar geçen hafta 116,3 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Kasım haftasında net 116,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 28,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Kasım itibarıyla 22 milyar 173 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Kasım'da 23 milyar 773 milyon dolara çıktı.

Ali Canberk Özbuğutu

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