Yabancılar geçen hafta 37,1 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Nisan haftasında net 37,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 24 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Nisan itibarıyla hisse senedi stoku 25 milyar 277,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ali Canberk Özbuğutu

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