İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse aldı
Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 56,5 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım haftasında net 56,5 milyon dolarlık hisse senedi, 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı. 20,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 18 Kasım haftasında 23 milyar 650 milyon dolar oldu.

Ali Canberk Özbuğutu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.