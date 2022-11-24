Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım haftasında net 56,5 milyon dolarlık hisse senedi, 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı. 20,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 18 Kasım haftasında 23 milyar 650 milyon dolar oldu.

Ali Canberk Özbuğutu



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