'Yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artış var'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı. Buna göre 2021 yılı Ocak - Aralık döneminde en çok kurulan yabancı ortak sermayeli şirketler listesinde gayrimenkul acenteleri 782 ile 2'nci sırada yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Sektörümüzde yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artışlar söz konusu. Bu acenteler kendi ülke vatandaşlarına yönelik sosyal medya reklam ve içerikleri ile yüksek komisyon oranlarında aracılık faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bugün İstanbul'da, Bursa'da, Yalova'da, Sapanca'da artık yabancı tabelalar ile çok sayıda emlak işletmesi görüyoruz. Bu işletmeler içinde yetki belgesi almadan, yönetmelik ilke ve kurallarına aykırı hareket edenlerin biran önce denetlenmesi konusunda Ticaret Bakanlığımıza ve il müdürlüklerimize büyük görevler düşüyor” dedi.

“Hatalı bilgiler ile reklamlar veriliyor”

Sosyal medya üzerinden denetimsiz ve kontrolsüz verilen ilanlara da düzenleme gelmesi gerektiğini ifade eden Özelmacıklı “Bugün yabancılara verilen ilanlara hayret verici örnekler görüyoruz. 175 bin dolara vatandaşlık vaat eden, 250 bin dolara iki vatandaşlık vaat eden birçok sahte içerik ile yurtdışına sosyal medya reklamları yapılıyor. Gelen müşterilere ise yüksek ekspertiz değerleri ile ucuz gayrimenkuller çok yüksek fiyatlara satılıyor. Hem ülkemiz hem sektörümüz itibar kaybına uğruyor, ayrıca alıcılar da büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Kazanan yetki belgesiz yüksek komisyon oranları ile çalışan ve denetlenmeyen bu aracılar oluyor” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul faaliyetlerinde kurulan şirket sayısı

2021 yılı Ocak - Aralık döneminde gayrimenkul sektöründe kurulan şirket istatistiklerine de değinen Özelmacıklı, “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre geçtiğimiz yılda 2 bin 258 şirket, bin 307'de gerçek kişi ticari emlak işletmesi kuruldu. Rakamlara göre geçtiğimiz yıl kurulan sektörümüzdeki şirketlerin üçte birinden fazlası yabancı acenteler oldu. Ülke uyruklarına göre ilk 10 listesine baktığımızda ise 115 İran, 42 Suriye, 24 Irak ve Ürdün, 21 Birleşik Arap Emirlikleri, 20 Suudi Arabistan, 19 Kuveyt, 17 Mısır ve Pakistan, 14 ABD uyruklu şirket kuruldu” diye konuştu.