Yabancılara uyum rehberi

Türkiye'ye gelen ve burada yaşayan yabancılar için “Türkiye'de yaşam rehberi” hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehberde Suriyeliler dâhil Türkiye'de yaşayan yabancıların uymak zorunda olduğu yazılı ve örfi kurallar anlatılacak.Türkiye'deki yabancıların, ülkeye uyum sağlamaları açısından rehber olacak bir çalışma başlatıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber içerisinde özellikle Türkiye'de gündelik hayatta dikkat edilecek başlıklar yer alacak. Türkiye'deki yazılı ve yazılı olmayan kurallar bu çalışma içerisinde yabancılara anlatılacak.

PEK ÇOK BAŞLIK YER ALACAK

Rehberde, Türkiye'deki kültürle yaşama ve toplumsal hayat kuralları, Türk halkının örf ve geleneklerine bu rehberde yer verilecek. Yabancıların kendi durumlarına ilişkin bilgilere de olacak. Rehberde kayıt işlemlerini nasıl yaptıracakları ve bunların yasal statüleri anlatılacak. Seyahat, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı, yabancıların bir sıkıntı yaşamaları durumunda hangi kurumlara nasıl başvuracakları da rehberde özetlenecek.

FARKLI DİLLERDE

Farklı dillerde hazırlanacak olan rehber daha sonra Türkiye'de bulunan yabancılara dağıtılacak. Aynı zamanda dijital ortamda da paylaşılacak olan çalışma ile yabancıların Türkiye'de daha uyumlu yaşamaları hedefleniyor.

(Türkiye Gazetesi)