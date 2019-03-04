Yabancıya satışta zorunluluk başladı

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu zorunluluğu başladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle taşınmaz değerlerinin eksik gösterilmesi vatandaşlık işlemlerinde sıkıntılar oluşturuyordu. Çift liste uygulamaları, natamam yerlerin yabancılara satılması ile de birçok ülke vatandaşı mağduriyetler yaşadı. Uygulama bir nebze bu tür sıkıntıların aşılmasına fayda sağlayacak. Bununla birlikte yabancılara proje satışında tamamlanma sigortası da zorunlu hale gelmelidir" ifadelerini kullandı.

Rapor 3 ay geçerli

Raporların düzenlendiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerli sayıldığını belirten Özelmacıklı "Tapudaki satış işlemleri sırasında da değerleme raporundaki piyasa değerinin resmi senette gösterilecek olması, taşınmaz değerleme sistemi için de bir hazırlık olacak. Bitmemiş yapılarda gelecek değer esas alınacak. Raporlar işlem sonrasında iade edilecek. Yabancıya satış yapan satıcılar değer artış kazancı vergisine dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

Değerleme sektörü istatistikleri açıklandı

Gayrimenkul sektöründeki daralma ve faizlerin artış göstermesi nedeni ile değerleme sektörünün TDUB tarafından açıklanan rapora göre 2018 yılında yüzde 25 daraldığı belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Değerleme sektörünün faaliyet alanı ağırlıklı olarak bankalar. Yabancıya satışla beraber değerleme firmaları emlak ve inşaat firmaları ile de iş yapabilmiş olacaklar. 2018 yılı sonu itibarı ile ülkemizde 134 değerleme firması bulunuyor" diye konuştu.

En çok rapor İstanbul için hazırlandı

2018 yılında toplamda 867 bin 546 adet rapor hazırlandığını belirten Özelmacıklı, "2018 yılında en çok rapor hazırlanan iller 159 bin 555 ile İstanbul, 79 bin 213 ile Ankara ve 52 bin 489 ile İzmir oldu. Üç ilin toplamı toplam iş hacminin yüzde 34'üne karşılık geliyor. Bu illeri Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli, Adana ve Tekirdağ izliyor" dedi.

İlçeler sıralamasında Esenyurt önde

TDUB raporundaki en fazla rapor hazırlanan ilçelerde de ilk sırada Esenyurt'un olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Esenyurt'tan sonra en çok rapor Ankara'da Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak'da hazırlanmış. Sonrasında ise Bursa'dan Nilüfer, Ankara'dan Etimesgut, İstanbul'dan Kadıköy, Antalya'dan Kepez ve Gaziantep'ten Şehitkamil ilçeleri yoğun rapor üretilen ilçeler olmuş" şeklinde sözlerini sonlandırdı.