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'Yağ satarım bal satarım' dolandırıcılığında 1 tutuklama

'Yağ satarım bal satarım' dolandırıcılığında 1 tutuklama
'Yağ satarım bal satarım' dolandırıcılığında 1 tutuklama

Gaziantep’te 30 kişiyi, ''Yağ satarım, bal satarım'' diyerek, kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Yağ satarım bal satarım' dolandırıcılığında 1 tutuklama - Tıkla İzle

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, 'Yağ satarım bal satarım' diyerek 30 kişiyi toplam 11 milyon 549 bin TL dolandıran M.İ. yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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