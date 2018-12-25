İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağan kar sonrası çocuklar parklara akın etti

Yağan kar sonrası çocuklar parklara akın etti
Yağan kar sonrası çocuklar parklara akın etti

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken çocuklar parklara akın ederek karın tadını çıkardı.

Yağan kar sonrası çocuklar parklara akın etti - Tıkla İzle

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl kar yağmaması nedeniyle bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde 20 santimetreye ulaştı. Yağan karı gören çocuklar ve anne babalar sabahı beklemeyerek gece saatlerinde parklara akın etti. Kardan adam yapan çocuklar kartopu oynadı.

Kar yağışı sonrası parka 4 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Necmi Gümüş isimli vatandaş, “Geçtiğimiz yıl kentimize fazla kar yağmamıştı. Açıkçası çocuklar ve biz kara hasrettik. Evde bu karı görüp te durmak mümkün olmadı” diye konuştu 

Parka akın eden onlarca çocuktan biri olan Talha Arpacı da, “Karın yağışını görünce parklara akın ettik. Çok eğleniyoruz. Şimdi tek derdimiz okulların tatil edilip edilmemesi. Okullar tatil edilirse çok güzel olacak” dedi.

Hayati Kanat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.