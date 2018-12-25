Yağan kar sonrası çocuklar parklara akın etti

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl kar yağmaması nedeniyle bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde 20 santimetreye ulaştı. Yağan karı gören çocuklar ve anne babalar sabahı beklemeyerek gece saatlerinde parklara akın etti. Kardan adam yapan çocuklar kartopu oynadı.

Kar yağışı sonrası parka 4 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Necmi Gümüş isimli vatandaş, “Geçtiğimiz yıl kentimize fazla kar yağmamıştı. Açıkçası çocuklar ve biz kara hasrettik. Evde bu karı görüp te durmak mümkün olmadı” diye konuştu

Parka akın eden onlarca çocuktan biri olan Talha Arpacı da, “Karın yağışını görünce parklara akın ettik. Çok eğleniyoruz. Şimdi tek derdimiz okulların tatil edilip edilmemesi. Okullar tatil edilirse çok güzel olacak” dedi.

Hayati Kanat

