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Yağış depremde hasar gören evin duvarını yıktı

Yağış depremde hasar gören evin duvarını yıktı
Yağış depremde hasar gören evin duvarını yıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Taşlıca köyünde daha önce depremde hasar gören toprak evin duvarı yağışlarla birlikte yıkıldı.

Kahta ilçesine bağlı Taşlıca köyünde yaşayan ailenin evlerinin duvarlarında yoğun yağışlar nedeniyle yıkılma meydana geldi. Ebubekir Yıldırım'a ait ev daha önceden depremin hasar verdiği ve duvarında çatlaklar olan toprak ev şiddetli yağışlarla birlikte yıkıldı. 

Ev sahibi Ebubekir Yıldırım, devletin kendilerine konteynır verdiğini ancak bu evde kaldığını belirterek, "Yağışlarla birlikte oturduğum evimin duvarları yıkıldı. Devlet konteynır ev verdi ancak ben besicilikle geçimimi sağlıyorum. Bunun için burada yaşamak zorunda kalıyorum” diye konuştu.  

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