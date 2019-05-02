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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda cip taklalar attı: 4 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda cip taklalar attı: 4 yaralı
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda cip taklalar attı: 4 yaralı

Karabük-Eskipazar karayolunda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip taklalar attı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak Ö. (19) idaresindeki 78 AAF 619 plaka sayılı cip Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine seyir halindeyken Cumayanı köyü mevkiine yaklaştığında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Oktay M. (19), Selahattin A. (20) ve Osman D. (19) yaralandı. 

Kazayı gören bir vatandaş cipin 6-7 defa takla attığını söyledi. Başka bir vatandaş ise aynı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini ifade etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ayrıca havanın yağışlı olması nedeniyle kentin farklı noktalarında meydana gelen 5 trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

Rıdvan Bostancı 

 

 

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