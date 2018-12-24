Yağışlar Antep fıstığını suya doyurdu

Son yılların en yüksek yağışlarının yaşandığı Gaziantep'te sağanak yağmur toprağı suya doyurdu. Yeterli miktarlarda suyu alan fıstık ağaçları tomurcuklandı. Karagöz olarak tabir edilen Antep fıstığı tomurcuklarının oldukça fazla ve ebatının büyük olması üreticileri sevindirdi. Fıstık üreticileri önümüzdeki yıl ise yüksek rekolte ve kaliteli ürün bekliyor.

"FISTIK AĞAÇLARI BU YIL NEFES ALDI"

Yağmur, Antep fıstığı üreticilerinin yanı sıra hububat, bakliyat gibi tahıl ürünlerinin üretimini de yapan çiftçiyi sevindirdi. Tarım arazilerinde ve fıstık bahçelerinde inceleme yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, "Araban Ovası'nda son 10 yılın en etkili sağanak yağışları bu yıl gerçekleşti. Yıllardır kuraklık nedeniyle güçsüzleşen fıstık ağaçları bu yıl nefes aldı. Ayrıca kurak toprakların su hasreti bu yılki yağmurlarla sona erdi. Önümüzdeki yıl Antep fıstığı ve tahıl ürünlerinin daha bereketli olmasını bekliyoruz. Yağışların kış mevsimi boyunca da yağmur veya kâr olarak devam etmesi halinde bölgemizde hububat, sarımsak, bakliyat gibi ürünlerimizde de yüksek rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Toplamda 328 bin 383 dönüm tarım arazisi mevcut bulunan Araban'da 112 bin 650 dönümlük alanı Antep fıstığı bahçesi, 5 bin dönümü üzüm bağı, 3 bin dönümü yağlık ve sofralık zeytin bahçesi, 8 bin dönümlük alanı ise sarımsak ekiminde kullanılıyor. Geriye kalan yaklaşık 200 bin dönümlük alanda ise hububat ve bakliyat yetiştiriciliği yapılıyor.