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Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü

Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü
Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kolonlarında çatlak oluşmasından sonra yağmura dayanamayan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait olduğu öğrenilen 4 katlı bir bina kolonlarından seslerin gelmesi üzerine geçtiğimiz aylarda Besni Belediyesi tarafından incelemeye alındı. Binanın bulunduğu alanda toprak kaymasının olduğu ekipler tarafından fark edilince 4 katlı bina boşaltıldı. Yaklaşık 1 aydır boş olan ve binanın yıkımı için hazırlık yapılmaya başlanıldı. Birkaç gün içerisinde yıkılması planlanan 4 katkı bina yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin bina çevresine yaklaşmaması için güvenlik önlemi alındı.

Ramazan Kuyu
 

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