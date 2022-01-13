Yağışlardan sonra kuruyan baraj yeniden doldu

İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden Bodrum, yaz aylarında yangınlarla önemli ölçüde orman varlığını kaybetmişti. Son bir haftadaki yağışlarla taşkınları ve su baskınları yaşanan Bodrum'da barajlarda sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçen yılın ocak ayında yüzde 28 doluluk oranındaki Mumcular Barajı'nda doluluk yüzde 62 seviyesine ulaştı.

Bodrumun su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Mumcular Barajındaki artış yüzde 100'ü aşmış oldu. Öte yandan Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nın da yüzde 59 seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Bodrum tek su kaynağı kurumuştu

Eylül ayından yüzde 6'larak kadar düşen su seviyesi nedeniyle barajın altında kalan İzmir - Bodrum karayolu, eski bir kiremit fabrikası ve bazı eski yapılarda suların çekilmesiyle ortaya çıkmıştı. Barajdaki suyun bitmesi nedeniyle Eylül ayında Bodrum'un su ihtiyacı Geyik Barajı'nda karşılanmaya başlanmıştı. 1 haftadır yağan sağanak yağmurlar nedeniyle baraj seviyesi geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüz arttığı öğrenildi. Bodrum yeniden tek su kaynağı olan Mumcular Barajı'ndan su ihtiyacını gidermeye başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, alternatif su kaynakları bulunmazsa bu suyun Bodrum'a yetemeyeceğini ifade ederek, “Muğla'nın birçok bölgesinde etkili olan yağışlar sel taşkınlarına sebebiyet verdi. Bu olumsuz haberlerin yanında bu yağışların olumlu etkisi de oldu. Geçtiğimiz yıl Mumcular Barajı aynı ayda doluluk oranı yüzde 28'ler civarındaydı.

Bugün yüzde 62 seviyesine ulaşmış durumda, bu ise yaklaşık 12 milyon metreküp suya tekabül ediyor. Bununla beraber karasal ve yeraltı su seviyelerinde artış söz konusu. Geyik Barajı geçtiğimiz yıla göre aynı seviyede şu an doluluk oranı yüzde 59 seviyelerinde. Bu rahatlatıcı bir durum olsa da bizim rehavete kapılmamız lazım. Bu olumsuzluk karşısında bir an önce kentsel alt yapımızı hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Geçen seneye göre Mumcular Barajının su seviyesinde yüzde yüzlük bir artış söz konusu. Barajdaki suyun 6 milyon metreküpü tarımsal amaçlı kullanıyoruz.

Geriye kalıyor 6 milyon metreküp. Çok büyük oranda kayıp kaçak söz konusu yüzde 50 civarında. Bu gelen miktar bizi bir miktar rahatlatıyor ama Bodrum'un tamamının içe suyunu karşılamaktan çok uzak bir noktadayız. Kayıp kaçakların önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.

Öte yandan Bodrum'daki sağanak yağışların ardından Mumcular Barajı'nın etrafındaki tarım arazilerinin sular altında kaldığı görüldü.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

