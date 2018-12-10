Yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi

Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu çevreyolu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu yönünden Edirne yönüne gitmekte olan Deniz Ç. idaresindeki 34 TT 215 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü, çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda ulaşım, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin incelemelerini tamamlaması ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Serdar Şahin





