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Yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi

Yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi
Yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Çorlu’da etkili olan yağmur trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Çorlu çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu çevreyolu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu yönünden Edirne yönüne gitmekte olan Deniz Ç. idaresindeki 34 TT 215 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü, çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda ulaşım, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin incelemelerini tamamlaması ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Serdar Şahin 



 

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